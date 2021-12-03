फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Kathua News ›   jammu and kashmir news

Kathua News: समझौते के बाद मारपीट और चोरी के मामले में तीन आरोपी बरी

Thu, 05 Nov 2026 12:37 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:37 AM IST
विज्ञापन
jammu and kashmir news
कठुआ। न्यायिक मजिस्ट्रेट हीरानगर ने मारपीट और चोरी के मामले में तीन आरोपियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने शिकायतकर्ताओं और आरोपियों के बीच समझौता होने के बाद तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है।
विज्ञापन

पुलिस ने तीन आरोपियों हिमांशु साहनी निवासी राख होशियारी, राजबाग, मुकेश कुमार निवासी चक धौटा, हीरानगर और परवीन डोगरा निवासी राख लच्छीपुरा के खिलाफ राजबाग पुलिस ने गत वर्ष मामला दर्ज किया था। तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता अजीत सिंह, वंश शर्मा, दीपक शर्मा के साथ मारपीट की और सामान चोरी किया था।
विज्ञापन

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115 (2) और 303 (2) के तहत मामला दर्ज किया था। तीन आरोपियों के खिलाफ 28 अक्तूबर को अदालत में चालान प्रस्तुत किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस दौरान शिकायतकर्ताओं और आरोपियों की ओर से अपराधों के निपटारे के लिए समझौते की अर्जी दाखिल की गई। शिकायतकर्ता एवं घायल अजीत सिंह, वंश शर्मा और दीपक शर्मा ने अदालत में अपने बयान दर्ज करवाते हुए कहा कि उन्होंने बिना किसी दबाव के आपसी सहमति से विवाद सुलझा लिया है। इसके बाद अदालत ने शिकायतकर्ताओं के बयानों और तथ्यों को देखते हुए समझौते की अनुमति दे दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed