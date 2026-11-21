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हीरानगर में कमांडो क्लब और प्रशासन के संयुक्त प्रयास से चौथे बॉर्डर मैराथन का सफल आयोजन किया गया, जिसमें डीसी कठुआ राजेश शर्मा, एसडीएम हीरानगर फूलैल सिंह सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों और युवाओं ने भाग लिया। मैराथन के जरिए युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया, वहीं प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः 3100, 2100 और 1100 रुपये नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

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