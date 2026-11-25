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जीएमसी कठुआ में आईपीडी सेवाएं प्रभावित, दूरदराज से इलाज की आस में पहुंचे मरीज हो रहे दरबदर.......गैर राजपत्रित कर्मचारियों और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से ऑपरेशन थिएटर व वार्ड सेवाओं पर असर, करीब 100 मरीजों की सर्जरी रद्दसंवाद न्यूज एजेंसीकठुआ। राजकीय मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में गैर राजपत्रित कर्मचारियों और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। इलाज की उम्मीद लेकर पहुंच रहे मरीजों को ऑपरेशन के लिए नई तारीखें मिल रही हैं या बिना उपचार के लौटना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी उन मरीजों को है जिनकी रूटीन सर्जरी पहले से तय थी, लेकिन अब रद हो गई हैं।जीएमसी प्रशासन के अनुसार, अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 12 सर्जरी की जाती हैं। छह प्रमुख विभागों में सप्ताह के दो निर्धारित दिनों में रूटीन ऑपरेशन होते हैं। इनमें स्त्री रोग, हड्डी रोग, ईएनटी, सामान्य सर्जरी और दंत सर्जरी शामिल हैं। गैर राजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल 16 नवंबर से जारी है। नौ दिन बीत जाने के बाद अब तक करीब 100 मरीजों के ऑपरेशन रद हो चुके हैं। हड़ताल की अनिश्चितता के कारण डॉक्टर भी मरीजों को अगली ऑपरेशन तारीख देने में असमर्थ हैं। अस्पताल प्रशासन को भी हड़ताल समाप्त होने की कोई जानकारी नहीं है। मरीजों को यह भी नहीं पता कि उन्हें उपचार के लिए कितने दिन और इंतजार करना पड़ेगा।सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़तालगत सोमवार से सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल शुरू होने के बाद अस्पताल की आईपीडी सेवाओं पर भी असर पड़ा है। विभिन्न विभागों के वार्डों में भर्ती मरीजों की देखभाल प्रभावित हो रही है। गैर राजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल से ऑपरेशन थिएटर की रूटीन सेवाएं पहले ही प्रभावित थीं। अब सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल ने मरीजों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।आपातकालीन सेवाएं जारीहालांकि, राहत की बात यह है कि आपातकालीन सेवाओं के तहत ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी जारी है। रूटीन ऑपरेशन और वार्डों में प्रभावित सेवाओं के चलते मरीजों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जीएमसी प्रशासन ने आईपीडी सेवाओं को सुचारु रखने के लिए संकाय सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी है। प्रधानाचार्य जीएमसी कठुआ सुरिंद्र कुमार अत्री ने बताया कि संकाय सदस्य अब भर्ती मरीजों की देखभाल कर रहे हैं।