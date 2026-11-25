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जम्मू-कश्मीर: न संख्या मायने रखती है, न धर्म की दीवार… गुरु पर्व पर बनी ने पेश की इंसानियत की मिसाल

Nikita Gupta

Updated Wed, 25 Nov 2026 05:36 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 05:36 PM IST







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बनी में सिख आबादी बेहद कम होने के बावजूद गुरु पर्व पर स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और उत्सव को खास बनाया। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सिखों के साथ मिलकर पर्व मनाया और धार्मिक सौहार्द व भाईचारे की मिसाल पेश की। ... और पढ़ें

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