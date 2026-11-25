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हीरानगर। चढ़वाल पुलिस चौकी और गोरक्षा दल की संयुक्त कार्रवाई ने मंगलवार सुबह पशु तस्करी की एक कोशिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने एक वाहन में क्रूरतापूर्वक भरकर ले जाए जा रहे 22 भैंसों को मुक्त करवाया और वाहन को जब्त कर लिया। इस मामले में वाहन चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे चढ़वाल पुलिस चौकी के इंचार्ज अंकेश कुमार और गोरक्षा दल के सदस्यों ने पशु तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने वाहन को जब्त किया, जिसमें 22 भैंसों को अमानवीय तरीके से लादकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने सभी पशुओं को सुरक्षित मुक्त करवाते हुए वाहन को कब्जे में ले लिया तथा चालक को गिरफ्तार कर लिया। संवाद