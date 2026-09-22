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जम्मू-कश्मीर: जीडीसी बॉयज कठुआ में शुरू हुई 'दीदी की रसोई', महिलाओं को मिलेगा रोजगार का मंच

Nikita Gupta

Updated Tue, 22 Sep 2026 06:03 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 06:03 PM IST







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कठुआ के जीडीसी बॉयज में डे-एनयूएलएम के तहत स्वयं सहायता समूह ‘गैलेक्सी’ द्वारा संचालित दीदी की रसोई का शुभारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के अवसर देना तथा छात्रों व कॉलेज स्टाफ को उचित दरों पर स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है। ... और पढ़ें

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