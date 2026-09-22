कठुआ: 'समान काम, समान वेतन' की मांग पर डिग्री कॉलेजों में पेन-डाउन स्ट्राइक

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जम्मू-कश्मीर के सरकारी डिग्री कॉलेजों में कार्यरत संविदात्मक और अकादमिक अरेंजमेंट शिक्षकों ने वेतन वृद्धि, समान काम के लिए समान वेतन, यूजीसी मानकों के अनुरूप पारिश्रमिक और नियमितीकरण की मांग को लेकर एक दिवसीय पेन-डाउन स्ट्राइक की। कठुआ डिग्री कॉलेज में शिक्षकों ने रैली निकालकर अपनी मांगें उठाईं और लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों के लिए रोजगार सुरक्षा तथा सरकारी कॉलेजों के रिक्त स्थायी पदों को शीघ्र भरने की मांग की।

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