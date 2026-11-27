{"_id":"6b096824b88cc2eaff0cbb79","slug":"video-video-blood-donation-camp-organised-at-government-college-bangana-43-units-collected-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: राजकीय महाविद्यालय बंगाणा में लगाया रक्तदान शिविर, 43 यूनिट एकत्रित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय महाविद्यालय बंगाणा में एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य पर महाविद्यालय की एनसीसी यूनिट, एनएसएस यूनिट, यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी एवं रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर रेखा शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। यह रक्तदान शिविर 6 एचपी इंडिपेंडेंस कंपनी के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल रविंद्र सिंह के दिशा-निर्देशन में आयोजित किया गया। इस रक्तदान शिविर में कुल 43 यूनिट रक्तदान किया गया।

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