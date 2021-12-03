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संवाद न्यूज एजेंसीमैहतपुर (ऊना)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय देहलां में रविवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक सोमलाल धीमान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समारोह में रंग जमाया। देशभक्ति गीत ‘संदेसे आते हैं, हमें तड़पाते हैं’ की प्रस्तुति पर खूब तालियां बजीं।समारोह का आगाज सरस्वती वंदना से हुआ। इसके बाद विद्यार्थियों ने हिमाचली नाटी प्रस्तुत कर लोक संस्कृति की छटा बिखेरी। वहीं, नशे और मोबाइल की बढ़ती लत से युवाओं पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को दर्शाती लघु नाटिका के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया। प्रधानाचार्य राकेश जसवाल ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों की जानकारी दी।मुख्य अतिथि ने शिक्षा, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अमनदीप, अंशिता, आस्था, बलजिंदर, अक्षरा, नवीन, वंशिका, गुरलीन, बृंदा, मनिंदर, किरण, गौरी, श्रुति, भव्या, अरमान, करणदीप, अर्शदीप, इश्मीत, प्रिया, निधि, अदिति, गोविंद, सार्थक, अनिकेत, दविंदर, अमित, मैथिली, इश्प्रीत, समक्ष, सिमरन और सुहाना को सम्मानित किया।सोमलाल धीमान ने शिक्षकों और अभिभावकों से बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने और उनका उचित मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य अविनाश मेनन, लोअर देहलां की प्रधान रीना मेनन, अपर देहलां की प्रधान सतवीर कौर, रोमी मेनन, मीनाक्षी सोनी, एसएमसी प्रधान जगत सिंह सहित स्कूल स्टाफ और अभिभावक मौजूद रहे।