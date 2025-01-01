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तूतड़ू-भिआम्बी मार्ग पर सफर जोखिम भरा, मरम्मत का इंतजार, कई स्थानों पर उखड़ी कोलतारग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता दूनी चंद से जल्द मरम्मत करवाने की उठाई मांगजोगिंद्र देव आर्यथानाकलां (ऊना)। उपमंडल बंगाणा के अंतर्गत तूतड़ू-भिआम्बी-भरौबड़ सड़क की बदहाल स्थिति से ग्रामीणों और वाहन चालकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे पड़ गए हैं और कई स्थानों पर कोलतार उखड़ चुकी है। सड़क को डबल लेन बनाने का कार्य भी अधूरा पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग बंगाणा से बार-बार समस्या उठाने के बावजूद सड़क की हालत नहीं सुधरी है।स्थानीय निवासी सचिन शर्मा, अशोक कुमार, रमन और राकेश शर्मा ने बताया कि भिआम्बी, अलसाहन, चुकानी, चराड़ा और जुलाकार सहित आसपास के कई गांवों के लोग इसी सड़क से आवाजाही करते हैं। विद्यार्थियों, कर्मचारियों और रोजमर्रा के कार्यों से आने-जाने वाले लोगों को बदहाल सड़क से गुजरना पड़ रहा है।ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग बंगाणा से अधूरे डबल लेन निर्माण कार्य को भी जल्द पूरा करने की मांग उठाई है। ग्रामीणों ने विभाग से आश्वासन के बजाय धरातल पर काम कर राहत देने की अपील की है।सड़क पर गहरे गड्ढों के कारण वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह मार्ग जोखिम भरा बना हुआ है। रात के समय गड्ढों का पता नहीं चल पाता, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। - सचिन शर्मा,स्थानीय निवासीसड़क की ऊपरी परत कई स्थानों पर पूरी तरह उखड़ चुकी है। विभागीय अधिकारियों के समक्ष बार-बार समस्या उठाने के बावजूद मरम्मत कार्य शुरू नहीं हो पाया है। डबल लेन निर्माण अधूरा होने से भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। -अशोक कुमारतूतड़ू-भिआम्बी-भरौबड़ सड़क की स्थिति का निरीक्षण करवाकर आवश्यक मरम्मत कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी। डबल लेन निर्माण की मौजूदा स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी। जहां गड्ढों के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है, वहां उपलब्ध संसाधनों के अनुसार जल्द सुधार के प्रयास किए जाएंगे। -दुनी चंद ,लोक निर्माण विभाग बंगाणा के अधिशासी अभियंता इंजीनियर