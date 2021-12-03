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नवंबर में सामान्य से 100 फीसदी कम बारिशसंवाद न्यूज एजेंसीऊना। जिले में गेहूं की बिजाई के बाद से बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। करीब दो माह से सूखे मौसम के कारण खेतों की मिट्टी में नमी घटने लगी है। इसका असर गेहूं की फसल के शुरुआती विकास पर पड़ने की आशंका है। जिन किसानों के पास सिंचाई के साधन नहीं हैं, उनके लिए स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। जिले की करीब 60 फीसदी कृषि भूमि बारिश पर निर्भर है। ऐसे में बारिश का इंतजार लंबा खिंचा तो गेहूं की पैदावार प्रभावित हो सकती है।भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अक्तूबर 2026 में ऊना में 24.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो सामान्य से 31 फीसदी अधिक थी। इसके विपरीत नवंबर में 27 तारीख तक बारिश में 100 फीसदी कमी दर्ज की गई। इससे खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखने की चुनौती बढ़ गई है।वर्ष 2024 के कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जिले में 35514 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की खेती होती थी। इसमें 20941 हेक्टेयर असिंचित और 14573 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र था। यानी गेहूं का करीब 59 फीसदी रकबा बारिश पर निर्भर है। ऐसे में बारिश की कमी का असर बड़ी संख्या में किसानों पर पड़ सकता है।सिंचाई के विकल्प भी सीमितकिसान रविंद्र कुमार, यशपाल, सुरेश कुमार, रक्षपाल, सुशील कुमार, चेतराम और रमेश चंद ने बताया कि खेतों में नमी बनाए रखना सबसे बड़ी चिंता है। नलकूप और कुओं की सुविधा वाले किसान वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन वर्षा आधारित क्षेत्रों में ऐसा संभव नहीं है। सूखा दौर जारी रहा तो फसल के अंकुरण और शुरुआती बढ़वार पर असर पड़ सकता है।क्या कहते हैं अधिकारीउपनिदेशक जिला कृषि विभाग डॉ. प्रेम ठाकुर ने बताया कि गेहूं की बिजाई के बाद खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए बारिश जरूरी है। बारिश नहीं होने पर सिंचाई के साधनों पर निर्भरता बढ़ेगी। जिन खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है, वहां फसल को लेकर चिंता बढ़ सकती है।