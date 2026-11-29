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बरसात में खड्ड पार करने की मुश्किल होगी दूर, 4.50 करोड़ से बनेगा 60 मीटर लंबा पुल25 गांवों के 40 हजार लोगों को मिलेगी बेहतर आवाजाही की सुविधा्रनारी (ऊना)। जेजों मोड़ से टाहलीवाल चौक वाया भाई का मोड़ तक सड़क के स्तरोन्नयन के साथ लोअर बढ़ेड़ा खड्ड पर 60 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया जा रहा है। करीब 4.50 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस पुल का 40 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है। पुल बनने से बरसात के दौरान खड्ड पार करने की समस्या से क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा पंजाब की ओर आने-जाने वाले लोगों का सफर भी सुगम होगा।पुल निर्माण में आरसीसी स्पैन, कंक्रीट और स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है। विभागीय तकनीकी अधिकारी निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर नजर रख रहे हैं। - वरुण विशिष्ट, लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता