Una News: रशीद ललिया ने जीती खड्ड की छिंज

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आयोजकों ने विजेता पहलवान को छह हजार रुपये और उपविजेता को पांच हजार रुपये नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बाबा सिद्ध चानो युवा सभा और गुरु रविदास सभा खड्ड की ओर से ग्रामवासियों के सहयोग से आयोजित कुश्ती मेले में क्षेत्र के पहलवानों ने दमखम दिखाया।रोमांचक मुकाबलों का दर्शकों ने खूब आनंद लिया और तालियों से पहलवानों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान संत गुरु रविदास महाराज और डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों को याद करते हुए सामाजिक एकता, भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया गया। संवाद