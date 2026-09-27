{"_id":"6ab9028bccb7a6da020d046b","slug":"video-chintpurni-temple-nhm-director-deepak-soni-offered-prayers-himachal-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: चिंतपूर्णी मंदिर पहुंचे NHM निदेशक दीपक सोनी, मां के दरबार में नवाया शीश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री चिंतपूर्णी मंदिर में रविवार को नेशनल हेल्थ मिशन के निदेशक दीपक सोनी ने पहुंचकर माता रानी के दरबार में शीश नवाया। मंदिर पहुंचने पर उन्होंने श्रद्धा भाव से पूजा-अर्चना की और मां चिंतपूर्णी के पावन पिंडी स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर में उनकी विधिवत पूजा-अर्चना करवाई गई। दीपक सोनी ने माता रानी से सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। दर्शन और पूजा-अर्चना के बाद मंदिर की ओर से उन्हें माता रानी की चुनरी भी भेंट स्वरूप प्रदान की गई। मंदिर पहुंचने पर उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। मंदिर अधिकारी संजीव प्रभाकर ने उन्हें मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से लगातार आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। इस अवसर पर बीएमओ अंब राहुल कतना और मंदिर अधिकारी संजीव प्रभाकर भी मौजूद रहे। दीपक सोनी ने मंदिर की व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के साथ माता चिंतपूर्णी के दरबार में पूजा-अर्चना कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। मंदिर में श्रद्धालुओं की रहती है खास आस्था श्री चिंतपूर्णी मंदिर हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों में शामिल है। यहां वर्षभर देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। विशेष पर्वों और छुट्टियों के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ जाती है।

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