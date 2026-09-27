{"_id":"6ab8e6401e43fe58bc05fe2f","slug":"video-chintpurni-temple-weekend-devotees-crowd-himachal-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: चिंतपूर्णी मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, वीकेंड पर दिनभर लगी रही भक्तों की रौनक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार में शनिवार और रविवार को श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब देखने को मिला। वीकेंड होने के कारण सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में भक्तों की आवाजाही बढ़ गई। दूर-दराज क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता रानी के दरबार में माथा टेका और सुख-समृद्धि व परिवार की खुशहाली की कामना की। सुबह से शुरू हुई श्रद्धालुओं की आवाजाही के चलते दिनभर मंदिर परिसर में चहल-पहल बनी रही। भक्त जयकारों के साथ माता के दर्शन करने पहुंचे। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के उत्साह और भक्ति से आध्यात्मिक माहौल बना रहा। वीकेंड पर श्रद्धालुओं की बढ़ी संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की गई। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाता रहा। मंदिर अधिकारी संजीव प्रभाकर भी स्वयं मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते नजर आए। उन्होंने कर्मचारियों से व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। शनिवार और रविवार को मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं में माता के दर्शन को लेकर खासा उत्साह रहा। भक्तों ने जयकारों के बीच माता रानी के दर्शन किए। मंदिर परिसर में दिनभर श्रद्धालुओं की आवाजाही से रौनक बनी रही। भक्तों ने पूजा-अर्चना कर अपने परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। वीकेंड पर बढ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ने एक बार फिर मां चिंतपूर्णी के दरबार की आस्था और धार्मिक महत्व को सामने रखा।

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