{"_id":"6ab8f00e1869f8408308be1d","slug":"video-himachal-swimming-team-selected-for-national-championship-in-ahmedabad-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: हिमाचल की तैराकी टीम गुजरात में दिखाएगी दम, राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का चयन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुजरात के अहमदाबाद में होने वाली पहली सीनियर शॉर्टकोर्स नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए हिमाचल प्रदेश की टीम का चयन किया गया। ऊना के स्विम सिंग एंड स्विंग स्लिम स्विमिंग पूल में आयोजित चयन ट्रायल में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए तैराकों ने हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश स्विमिंग एसोसिएशन के राज्य महासचिव इशान अख्तर ने बताया कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन 25 से 28 अक्टूबर तक अहमदाबाद में किया जाएगा। चयन ट्रायल में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए अलग-अलग स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों ने फ्रीस्टाइल, बैकस्ट्रोक, ब्रेस्टस्ट्रोक, बटरफ्लाई और इंडिविजुअल मेडले जैसी स्पर्धाओं में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर मंच देने का प्रयास इशान अख्तर ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश स्विमिंग एसोसिएशन प्रदेश के विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, नेशनल गेम्स और अन्य प्रमुख तैराकी प्रतियोगिताओं में अवसर देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल के साथ पढ़ाई और अनुशासन पर भी ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर खिलाड़ी न केवल प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकते हैं, बल्कि स्पोर्ट्स कोटे के तहत रोजगार के अवसर भी हासिल कर सकते हैं। चयन ट्रायल में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से तैराक पहुंचे। खिलाड़ियों के बीच अलग-अलग स्पर्धाओं में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। चयन समिति ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन करने के बाद राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए टीम का चयन किया। इस मौके पर चयन समिति के सदस्य राकेश कुमार वालिया, वरुण रतन और दीक्षा के अलावा ऊना जिला स्विमिंग एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष रुपाणित कौर बेदी, अमित कुमार शर्मा, प्रणव शर्मा और अमरजोत सिंह बेदी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अहमदाबाद में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिमाचल के तैराकों के सामने देशभर के खिलाड़ियों के बीच अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका होगा। प्रदेश के खेल प्रेमियों की नजर अब हिमाचल की टीम के प्रदर्शन पर रहेगी।

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