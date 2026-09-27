Una News: डोहगी में किरायेदार बाइक लेकर भागा, पुलिस को दी शिकायत

विज्ञापन

थानाकलां (ऊना)। उपमंडल बंगाणा के तहत डोहगी गांव में चार दिन से किराये के कमरे में रह रहा एक व्यक्ति कथित तौर पर बाइक लेकर भाग गया। बाइक मालिक प्रदीप कुमार ने इस संबंध में पुलिस थाना बंगाणा में शिकायत पत्र सौंपा है। शिकायत के अनुसार उक्त व्यक्ति पिछले करीब तीन-चार दिनों से डोहगी में किराये के कमरे में रह रहा था। चौथे दिन उसने प्रदीप कुमार से कहा कि उसे अपने बच्चों का दाखिला करवाना है, इसलिए कुछ समय के लिए बाइक चाहिए। बाइक लेकर वह कुछ देर बाद वापस लौट आया। इसके बाद उसने बच्चों के लिए स्कूल की ड्रेस खरीदने जाने की बात कहकर दोबारा बाइक मांगी। बताया गया है कि उसने तेल के लिए प्रदीप कुमार से 500 रुपये भी लिए। बाइक मालिक ने विश्वास करते हुए उसे दोबारा बाइक दे दी लेकिन इसके बाद वह बाइक लेकर वापस नहीं लौटा। एसपी ऊना सचिन हिरेमठ ने बताया कि बाइक मालिक ने किरायेदार के खिलाफ शिकायत पत्र दिया है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है।