{"_id":"6aae6b468a484d181c03c9e6","slug":"video-video-virbhadra-singh-memorial-open-national-badminton-tournament-begins-in-kumarhatti-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: कुमारहट्टी में वीरभद्र सिंह मेमोरियल ओपन नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वीडियो: कुमारहट्टी में वीरभद्र सिंह मेमोरियल ओपन नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू
राजा वीरभद्र सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कुमारहट्टी में चौथा वीरभद्र सिंह मेमोरियल ओपन बैडमिंटन तीन दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत कर किया। जबकि कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रतियोगिता के आयोजक रमेश चौहान, अजय सिंह कंवर व बीके जोशी ने बताया कि तीन दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में देश के 18 राज्य के 250 नेशनल व इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी पहुंचे हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।