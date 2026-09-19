वीडियो: कुमारहट्टी में वीरभद्र सिंह मेमोरियल ओपन नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू

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राजा वीरभद्र सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कुमारहट्टी में चौथा वीरभद्र सिंह मेमोरियल ओपन बैडमिंटन तीन दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत कर किया। जबकि कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रतियोगिता के आयोजक रमेश चौहान, अजय सिंह कंवर व बीके जोशी ने बताया कि तीन दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में देश के 18 राज्य के 250 नेशनल व इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी पहुंचे हैं।

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