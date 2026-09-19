सोलन: खूंटा फिल्म के निर्माता बोले- फिल्म माफिया नहीं दे रहे थे शो, महासू देवता की कृपा से हुआ काम

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पहली हिमाचली फिल्म खूंटा के निर्माता मुकेश मोदी व फिल्म निर्देशक, लेखक व अभिनेत्री अनुषी शर्मा ने कहा कि उन्हें फिल्म रिलीज करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। फिल्म माफिया बड़े शहरों में उन्हें थियेटर में शो नहीं दे रहे थे, लेकिन महासू देवता की कृपा व जनता के प्यार उन्हें कुछ शो मिलने शुरू हुए हैं और वो भी अब हाउस फुल जा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द दर्शक इस फिल्म को खूब प्यार देंगे और बड़े शहरों में भी फिल्म के शो दिखाए जाएंगे।

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