{"_id":"6aa3d1f2335dbbc0d905faa9","slug":"video-video-civil-defence-training-camp-on-disaster-management-at-nalagarh-school-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: नालागढ़ काॅलेज में आपदा प्रबंधन पर नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण शिविर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय महाविद्यालय नालागढ़ में आपदा प्रबंधन समिति, भूगोल विभाग, एनसीसी , एनएसएस तथा रोवर्स-रेंजर्स यूनिट के संयुक्त तत्वावधान में एकदिवसीय सिविल डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना रहा। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य ललित कुमार गुलेरिया सहित प्राध्यापक वर्ग में डॉ. अनुज साहनी, डॉ. नीलकांत, लेफ्टिनेंट पूजा, लेफ्टिनेंट प्रशांत, डॉ. शिवानी, डॉ. संदीपिका, प्रो. दीपक, डॉ. प्रियंका, डॉ. संजय ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई और गतिविधियों में सक्रियता से भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में कॉलेज प्रशासन की ओर से होमगार्ड्स कंपनी कमांडर भाग सिंह और उनके साथी, फायर सर्विस से लीडिंग फायरमैन प्रेम कुमार और उनके साथियों का उत्कृष्ट मार्गदर्शन एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए आभार व्यक्त किया गया।

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