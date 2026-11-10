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सोलन के रबौण में तड़के बेकाबू ट्रक ने मचाई तबाही, तीन कारें क्षतिग्रस्त
रबौण में नेशनल हाईवे-5 पर मंगलवार तड़के एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया। प्लास्टिक के कबाड़ से भरा ट्रक नारकंडा की ओर से कालका जा रहा था। सुबह करीब साढ़े तीन से चार बजे के बीच चालक ट्रक पर नियंत्रण खो बैठा और वाहन सड़क किनारे बने डिवाइडर से जा टकराया।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक डिवाइडर से टकराने के बाद वहीं रुक गया। हादसे में सड़क किनारे खड़ी तीन कारें इसकी चपेट में आ गईं। इनमें एक फॉर्च्यूनर, एक सेंट्रो और एक मारुति कार शामिल हैं। तीनों वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है।
हादसे के दौरान ट्रक की चपेट में आने से राधा स्वामी सत्संग का बोर्ड, बिजली का खंभा और केबल की तारें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। दुर्घटना में एक कुत्ते की भी मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मामले में आगामी कार्रवाई शुरू की।
इस हादसे ने रबौण मार्ग पर सुबह पैदल चलने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। यहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। सुबह के समय इसी सड़क पर सैकड़ों लोगों की आवाजाही रहती है।
राहत की बात यह रही कि दुर्घटना तड़के उस समय हुई, जब सड़क पर लोगों की आवाजाही अपेक्षाकृत कम थी। यदि ट्रक कुछ देर बाद अनियंत्रित होता तो पैदल राहगीर भी इसकी चपेट में आ सकते थे और बड़ा हादसा हो सकता था।
फिलहाल दुर्घटना में तीन वाहनों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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