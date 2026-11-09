Solan News: सांप के डसने से 7 वर्षीय बच्चे की मौत

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संवाद न्यूज एजेंसीबद्दी (सोलन)। बद्दी के वर्धमान चौक क्षेत्र में सांप के डसने सात वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान गोलू पुत्र सदाम हुसैन निवासी पटना (बिहार) के रूप में हुई है। परिवार बद्दी के वर्धमान चौक क्षेत्र में रह रहा है।पुलिस के अनुसार 7 नवंबर को दोपहर करीब तीन बजे गोलू कमरे में खेल रहा था। इसी दौरान सांप ने उसके दाहिने हाथ पर डस लिया। परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए। यहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।घटना की सूचना मिलने के बाद बद्दी पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 194 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। पीजीआई में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।