Solan News: सांप के डसने से 7 वर्षीय बच्चे की मौत
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:48 PM IST
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार के दौरान तोड़ा दम
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन)। बद्दी के वर्धमान चौक क्षेत्र में सांप के डसने सात वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान गोलू पुत्र सदाम हुसैन निवासी पटना (बिहार) के रूप में हुई है। परिवार बद्दी के वर्धमान चौक क्षेत्र में रह रहा है।
पुलिस के अनुसार 7 नवंबर को दोपहर करीब तीन बजे गोलू कमरे में खेल रहा था। इसी दौरान सांप ने उसके दाहिने हाथ पर डस लिया। परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए। यहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलने के बाद बद्दी पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 194 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। पीजीआई में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन)। बद्दी के वर्धमान चौक क्षेत्र में सांप के डसने सात वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान गोलू पुत्र सदाम हुसैन निवासी पटना (बिहार) के रूप में हुई है। परिवार बद्दी के वर्धमान चौक क्षेत्र में रह रहा है।
पुलिस के अनुसार 7 नवंबर को दोपहर करीब तीन बजे गोलू कमरे में खेल रहा था। इसी दौरान सांप ने उसके दाहिने हाथ पर डस लिया। परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए। यहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन
घटना की सूचना मिलने के बाद बद्दी पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 194 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। पीजीआई में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
विज्ञापन