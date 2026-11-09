Solan News: दोनों दोनों रेडियोलॉजिस्ट छुट्टी पर, क्षेत्रीय अस्पताल में नहीं हुए अल्ट्रासाउंड

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संवाद न्यूज एजेंसीसोलन। दिवाली की छुट्टियों के बाद सोमवार को क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में मरीज उपचार के लिए तो पहुंचे, लेकिन उन्हें अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल पाई। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करने वाले दोनों डॉक्टरों के छुट्टी पर होने के कारण एक भी मरीज का टेस्ट नहीं हो सका। ऐसे में डॉक्टरों की ओर से अल्ट्रासाउंड लिखे जाने के बाद मरीजों को निजी क्लीनिकों के चक्कर काटने पड़े।क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में मरीजों के अल्ट्रासाउंड टेस्ट के लिए 130 रुपये शुल्क निर्धारित है, जबकि सोमवार को निजी क्लीनिकों में इसके लिए मरीजों को 500 से 600 रुपये तक चुकाने पड़े। आर्थिक बोझ बढ़ने के कारण कई मरीज बिना अल्ट्रासाउंड करवाए ही घर लौट गए। अस्पताल में सुविधा बंद होने के चलते निजी क्लीनिकों में टेस्ट करवाने के लिए मरीजों की कतारें लगी रहीं।क्षेत्रीय अस्पताल में रोजाना औसतन 25 से 30 मरीजों के अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, लेकिन सोमवार को किसी भी मरीज को यह सुविधा नहीं मिल पाई। इसके अलावा अस्पताल में सात विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित 11 डॉक्टर छुट्टी पर रहे। इससे मरीजों को उपचार करवाने में भी परेशानी झेलनी पड़ी।क्षेत्रीय अस्पताल में सोलन के अलावा शिमला और सिरमौर के कई क्षेत्रों से मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। सोमवार को अस्पताल में मरीजों की भीड़ सबसे अधिक रहती है। ऐसे में डॉक्टरों की अनुपलब्धता के कारण मरीजों को अतिरिक्त परेशानी उठानी पड़ी।छुट्टी के बाद रहती है सबसे अधिक भीड़क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में छुट्टी के बाद सप्ताह की शुरुआत में मरीजों की सबसे अधिक भीड़ रहती है। सामान्य दिनों में अस्पताल की ओपीडी 700 से 800 के बीच रहती है, जबकि सोमवार और मंगलवार को मरीजों की संख्या एक हजार के पार पहुंच जाती है।अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट और अन्य डॉक्टर छुट्टी पर रहे। डॉक्टरों को आपातकालीन परिस्थितियों के चलते छुट्टी पर जाना पड़ा। इस कारण मरीजों को अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल पाई। मंगलवार से मरीजों को सभी सुविधाएं नियमित रूप से मिलेंगी।- डॉ. राकेश पंवार, चिकित्सा अधीक्षक, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन