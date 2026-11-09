Solan News: बीबीएन की औद्योगिक इकाइयों में की पूजा-अर्चना

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श्रमिकों के लिए भोजन का किया प्रबंधसंवाद न्यूज एजेंसीबद्दी (सोलन)। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में सोमवार को विश्वकर्मा दिवस श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर औद्योगिक इकाइयों में मशीनों की सफाई कर उनकी पूजा-अर्चना की गई। कई उद्योगों में हवन और यज्ञ भी करवाए गए। कुछ औद्योगिक इकाइयों ने 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा दिवस मना लिया था, जबकि अन्य में सोमवार को धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।बद्दी स्थित लाज मोटर्स परिवार की ओर से सोमवार को विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया। साई के पंडित सुरेंद्र शर्मा ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना करवाई। इसमें कंपनी के एमडी महेश कौशल, कृष्ण कौशल, शिव कुमार, रमन कौशल और डॉ. हेमंत कौशल ने भाग लिया। कृष्ण कौशल ने बताया कि दिवाली के अवसर पर सभी मशीनें बंद कर दी गई थीं। सोमवार को विश्वकर्मा पूजा के बाद मशीनों की सफाई कर विधिवत पूजा-अर्चना की गई और उन्हें दोबारा चालू किया गया।मानपुरा स्थित श्रीराम प्रिंटिंग एंड पैक में भी विश्वकर्मा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर लघु उद्योग भारती की राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य राजीव बिंदल ने कंपनी में पूजा-अर्चना करवाई। कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष अखिल मोहन अग्रवाल ने बताया कि संगठन से जुड़े कुछ उद्योगों ने 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा दिवस मनाया था। जिन औद्योगिक इकाइयों में उस दिन आयोजन नहीं हो पाया था, उनमें सोमवार को पूजा-अर्चना कर परंपरा निभाई गई।