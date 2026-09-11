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सोलन में फुटबॉल का रोमांच, मंडी ने कांगड़ा को 5-1 से हराया; ठोडो मैदान में जारी अंडर-14 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता
ठोडो मैदान सोलन में चल रही राज्य स्तरीय अंडर-14 फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन फुटबॉल का रोमांच देखने को मिला। मैदान में खिलाड़ियों ने दमदार खेल का प्रदर्शन किया। दिन का पहला मुकाबला मंडी और कांगड़ा की टीमों के बीच हुआ, जिसमें मंडी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांगड़ा को 5-1 से हराकर जीत दर्ज की। मुकाबले में मंडी की टीम ने शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा और पांच गोल दागकर जीत हासिल की।
प्रतियोगिता के दूसरे दिन शाम तक कई अन्य लीग मुकाबले भी खेले जाने हैं। ठोडो मैदान में चल रहे इन मुकाबलों को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह बना हुआ है। राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 11 जिलों समेत दो अकादमियों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता में शामिल टीमें अपने-अपने मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन कर अगले दौर में जगह बनाने के लिए मैदान में उतर रही हैं।
अंडर-14 राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 13 सितंबर तक किया जाएगा। प्रतियोगिता में लीग और नॉकआउट दोनों तरह के मुकाबले होंगे। पहले चरण में टीमें लीग मुकाबलों के माध्यम से अपना प्रदर्शन करेंगी, जबकि आगे नॉकआउट मुकाबलों में जीत के लिए संघर्ष होगा। प्रतियोगिता के अंत में यहां से एक टीम का चयन राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए किया जाएगा। ऐसे में खिलाड़ियों के लिए यह प्रतियोगिता अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण मंच है।
प्रतियोगिता का शुभारंभ समाजसेवी कमल कश्यप ने किया था। इस अवसर पर उन्होंने सभी खिलाड़ियों से नशे से दूर रहने और खेल में बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ मैदान में उतरने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष अरुण शर्मा भी मौजूद रहे।
राज्य स्तरीय अंडर-14 प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों और अकादमियों की टीमें भाग ले रही हैं। इससे युवा खिलाड़ियों को दूसरे जिलों की टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन मंडी और कांगड़ा के बीच हुए मुकाबले में मंडी की 5-1 से जीत ने प्रतियोगिता का रोमांच बढ़ा दिया है। अब आगामी लीग और नॉकआउट मुकाबलों में टीमें बेहतर प्रदर्शन के लिए मैदान में उतरेंगी।
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