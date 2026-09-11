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सोलन: विवेकानंद शिक्षा कुंज में हिंदी दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताएं, विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा
विवेकानंद शिक्षा कुंज में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं, छठी से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भाषण प्रतियोगिता करवाई गई।
कार्यक्रम में नालागढ़ साहित्य कला मंच के संरक्षक यादव किशोर मुख्य निर्णायक के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के महत्व के बारे में जानकारी दी और हिंदी बोलने, पढ़ने तथा लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मातृभाषा के प्रति सम्मान बनाए रखना और हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है।
प्रतियोगिताओं के दौरान विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों में उत्साह के साथ हिस्सा लिया और हिंदी भाषा के प्रति अपनी रुचि दिखाई। भाषण प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने हिंदी के महत्व और उपयोगिता से जुड़े विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए।
विद्यालय की प्रबंधक सुमति सिंघल ने कहा कि विवेकानंद शिक्षा कुंज में समय-समय पर इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, ताकि बच्चों की प्रतिभा को निखारा जा सके और उनमें आत्मविश्वास बढ़े। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करते हैं।
कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षिकाओं सुषमा, पूनम शर्मा, पूनम रघुवंशी, रिंका और सविता का सहयोग सराहनीय रहा।
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