{"_id":"6aa392b67821739e1d0f54d4","slug":"video-nalagarh-bank-employees-strike-against-iba-five-day-working-week-demand-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: नालागढ़ में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल, आईबीए के खिलाफ नारेबाजी; पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन जिले के नालागढ़ में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी आज हड़ताल पर रहे। हड़ताल के दौरान बैंक कर्मी भारतीय स्टेट बैंक की नालागढ़ शाखा के बाहर एकत्र हुए और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और बैंकिंग क्षेत्र में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग उठाई। बैंक कर्मचारियों की मुख्य मांग पांच दिवसीय कार्य सप्ताह को लेकर है। कर्मचारियों का कहना है कि बैंकिंग क्षेत्र में पांच दिन काम और दो दिन अवकाश की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) में भेदभाव का मुद्दा भी उठाया। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने इन मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। नालागढ़ में हड़ताली कर्मचारी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के बाहर इकट्ठा हुए। यहां उन्होंने आईबीए के विरुद्ध नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। हड़ताल में पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी शामिल रहे। प्रदर्शन के दौरान पीएनबी से महेश कुमार और लाल चंद, जबकि भारतीय स्टेट बैंक से बलजिंद्र सिंह, साहिल कश्यप और नवनीत कुमार सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों ने मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई। नालागढ़ में हुई इस हड़ताल के दौरान बैंक कर्मचारियों ने पांच दिवसीय कार्य सप्ताह और पीएलआई में भेदभाव के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया।

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