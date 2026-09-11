{"_id":"6aa3a48e2c930815d207e8ac","slug":"video-bbn-ex-servicemen-league-meeting-nalagarh-solan-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: पूर्व सैनिकों की समस्याओं पर हुआ मंथन, बीबीएन पूर्व सैनिक लीग की बैठक में भवन निर्माण की भी समीक्षा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बीबीएन पूर्व सैनिक लीग की मासिक बैठक पूर्व सैनिक सामुदायिक भवन नालागढ़ में आयोजित की गई। शिव लाल वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व सैनिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में पूर्व सैनिकों की समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के साथ सामुदायिक भवन के द्वितीय तल के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गई। बैठक के दौरान पूर्व सैनिकों ने अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं से संबंधित विषयों पर चर्चा की। लीग की मासिक बैठक में संगठन से जुड़े मामलों और पूर्व सैनिकों के हितों से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में किसी विशेष समस्या के समाधान या निर्णय का विवरण नहीं दिया गया है। बैठक में पूर्व सैनिक सामुदायिक भवन के द्वितीय तल के निर्माण कार्य को लेकर भी चर्चा हुई। भवन में चल रहे निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। बैठक में निर्माण से संबंधित किसी विशेष निर्णय, कार्य की प्रगति या पूरा होने की समय सीमा की जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस अवसर पर आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंधक देवेंद्र ने पूर्व सैनिकों को बैंक की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बैंक की योजनाओं से संबंधित जानकारी बैठक में मौजूद पूर्व सैनिकों के साथ साझा की। हालांकि, उपलब्ध समाचार सामग्री में योजनाओं के नाम या उनके लाभों का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। बैठक में कैप्टन डीआर चंदेल, कैप्टन कमल कुमार, शमशेर चौहान, सुरेश ठाकुर, कैप्टन विश्वनाथ शर्मा सहित अनेक पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। लीग की मासिक बैठक में पूर्व सैनिकों से जुड़े विषयों पर चर्चा के साथ भवन निर्माण कार्य की समीक्षा की गई।

... और पढ़ें