{"_id":"6afd629c56869f809d0fd139","slug":"video-solan-municipal-corporation-conducts-cleanliness-drive-across-17-wards-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: 17 वार्डों में नगर निगम ने चलाया स्वच्छता अभियान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन शहर के 17 वार्डों में बुधवार को निगम की टीम ने स्वच्छता अभियान चलाया। यह अभियान नगर निगम महापौर सुषमा शर्मा और नगर निगम आयुक्त डॉ. राजदीप सिंह की अगुवाई में चलाया गया। इस दौरान निगम के सभी कर्मी मौजूद रहे। अभियान की शुरुआत सुबह साढ़े छह बजे निगम कार्यालय के बाहर से की। पहले चरण में निगम आयुक्त राजदीप सिंह और दूसरे चरण में महापौर मौजूद रहीं।

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