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परवाणू (सोलन)। परवाणू में संचालित नशा मुक्ति केंद्रों का अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांशु सिंगल ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं, साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। केंद्रों में उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं और उपचार संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने रिकॉर्ड का भी जायजा लिया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉ. अजय पाठक, डीएसपी परवाणू अनिल शर्मा और तहसीलदार कसौली प्रवीण कुमार भी मौजूद रहे।