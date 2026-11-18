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वीडियो: रामशहर में आयोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में उमड़े श्रद्धालु

Krishan Singh

Updated Wed, 18 Nov 2026 03:10 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 03:10 PM IST







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तहसील प्रांगण रामशहर में आयोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन कथा पंडाल में श्रद्धालु उमड़ पड़े। कथा वाचक आचार्य नरेंद्र भारद्वाज शास्त्री ने अपनी वाणी से श्रद्धालुओं को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के विभिन्न प्रसंगों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। ... और पढ़ें

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