{"_id":"6abd04ecb9736852bb022186","slug":"video-solan-congress-retaliates-to-the-allegations-of-bjp-urban-mandal-president-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: कांग्रेस ने किया भाजपा शहरी मंडल अध्यक्ष के आरोपों पर पलटवार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन। भाजपा सोलन शहरी मंडल के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस शहरी ब्लॉक के अध्यक्ष पुनीत शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता कर कहा कि कर्नल संजय शांडिल कांग्रेस के एक्स सर्विसमैन समिति के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सूचना का अधिकार देश की जनता को दिया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी से भी सवाल कर सकता है। वही कर्नल संजय शांडिल ने एक सार्वजनिक मुद्दा उठाया था जिसको लेकर भाजपा को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि खुद तो भाजपा नेता कुछ कर नहीं रहे। उनके सांसद हिमाचल की आवाज केंद्र में नहीं उठा रहे। वहीं जब कोई अधिकारियों से सवाल कर रहा तो भी इन्हें दिक्कतें हो रही हैं। दूसरी और नगर निगम सोलन की पूर्व महापौर और कांग्रेस नेता उषा शर्मा ने भी बीते दिन नगर निगम की महापौर सुषमा शर्मा की ओर से पर पेश किए गए बजट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो वादे करके नगर निगम का चुनाव जीता है उसे पर खरी नहीं उतर रही।

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