हिमाचल प्रदेश: खेत में मिला दूसरा हैंड ग्रेनेड; दंपती गिरफ्तार, जांच के लिए एसआईटी गठित, जानें पूरा मामला
पुलिस ने अब तक मुख्य आरोपी और उसकी पत्नी समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जांच के दौरान आरोपी के घर के पास खेत से एक और ग्रेनेड बरामद हुआ है, जिसे सुरक्षा बलों ने मौके पर ही नष्ट कर दिया।
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हिमाचल प्रदेश के पुलिस थाना नालागढ़ के तहत चर्चित ग्रेनेड बरामदगी मामले में बद्दी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक मुख्य आरोपी और उसकी पत्नी समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जांच के दौरान आरोपी के घर के पास खेत से एक और ग्रेनेड बरामद हुआ है, जिसे सुरक्षा बलों ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। मामले में पुलिस ने मंगलवार को मुख्य आरोपी माजरा गांव निवासी रशीद मोहम्मद उर्फ बाऊ पुत्र प्यारा को हिरासत में लिया था। कड़ाई से पूछताछ के बाद बुधवार को पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आरोपी की पत्नी किरना को भी गिरफ्तार कर लिया। बद्दी पुलिस दोनों आरोपियों को आमने-सामने बैठाकर गहन पूछताछ कर रही है ताकि नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।
ऐसे बरामद हुआ दूसरा ग्रेनेड
बुधवार को जांच के दौरान पुलिस टीम आरोपी रशीद को लेकर माजरा गांव स्थित उसके ठिकाने पर पहुंची। मकान के साथ लगते खेत की तलाशी के दौरान टीम को एक अन्य ग्रेनेड मिला। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए पंजाब पुलिस के बम निरोधक दस्ते को तुरंत मौके पर बुलाया गया। दस्ते ने निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दोनों ग्रेनेड को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद आसपास के पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि, अन्य कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है।
डीएसपी की अगुवाई में एसआईटी गठित, स्रोत खंगाल रही पुलिस
मामले की गंभीरता और आतंकी या आपराधिक कनेक्शन की आशंका को देखते हुए डीएसपी नालागढ़ की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। एसपी विनोद धीमान ने बताया कि नालागढ़ पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(ए) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। बद्दी पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों तक यह विस्फोटक कहां से और किस मकसद से पहुंचाए गए थे।