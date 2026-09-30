हिमाचल प्रदेश: खेत में मिला दूसरा हैंड ग्रेनेड; दंपती गिरफ्तार, जांच के लिए एसआईटी गठित, जानें पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश के पुलिस थाना नालागढ़ के तहत चर्चित ग्रेनेड बरामदगी मामले में बद्दी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक मुख्य आरोपी और उसकी पत्नी समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जांच के दौरान आरोपी के घर के पास खेत से एक और ग्रेनेड बरामद हुआ है, जिसे सुरक्षा बलों ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। मामले में पुलिस ने मंगलवार को मुख्य आरोपी माजरा गांव निवासी रशीद मोहम्मद उर्फ बाऊ पुत्र प्यारा को हिरासत में लिया था। कड़ाई से पूछताछ के बाद बुधवार को पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आरोपी की पत्नी किरना को भी गिरफ्तार कर लिया। बद्दी पुलिस दोनों आरोपियों को आमने-सामने बैठाकर गहन पूछताछ कर रही है ताकि नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।

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