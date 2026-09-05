{"_id":"6a9bfed306ea3b064f00b152","slug":"video-shandil-says-panchayats-will-become-garbage-and-pollution-free-cleanliness-drive-to-gain-momentum-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कूड़ा उठाने करने वाले ई-रिक्शा को दिखाई हरी झंडी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने शनिवार को सोलन विधानसभा क्षेत्र की सात ग्राम पंचायतों के लिए विश्राम गृह सोलन से कूड़ा एकत्रित करने वाली ई-रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन को अधिक कुशल, आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनाना है। धनीराम शांडिल ने बताया कि ये ई-रिक्शा डांगरी, कोठों, नौणी मझगांव, सलोगड़ा, ओच्छघाट, आंजी और सपरुन ग्राम पंचायतों में काम करेंगी। ये घर-घर से कचरा एकत्र कर ग्राम पंचायत में स्थापित कचरा संग्रहण शेड तक पहुंचाएंगी। इसके बाद विकास खंड स्तर पर कचरा प्रबंधन इकाई में इसका उचित निष्पादन किया जाएगा। इस योजना के तहत चयनित पंचायतों के हर घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान से गीला और सूखा कचरा अलग-अलग एकत्र किया जाएगा। यह पहल ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देने में सहायक होगी। ई-रिक्शा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। यह तंग ग्रामीण रास्तों पर भी आसानी से कचरा संग्रहण संभव बनाएगी। इस अवसर पर बघाट बैंक के अध्यक्ष अरुण शर्मा, खंड कांग्रेस सोलन के अध्यक्ष अमित ठाकुर और उपमंडलाधिकारी सोलन नीरजा शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। विभिन्न विभागों के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

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