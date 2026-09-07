{"_id":"6a9ed3c7586729d46407ef6a","slug":"video-video-rain-lashed-solan-city-for-half-an-hour-late-in-the-evening-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: सोलन शहर में देरशाम आधे घंटे तक बरसे बादल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन शहर में सोमवार देर शाम करीब 6:15 बजे आधे घंटे के लिए बारिश हुई। इस दौरान मालरोड पर घूमने आए लोगों को छाते खोलने पड़े और कई लोग बारिश से बचने के लिए दुकानों का सहारा लेने नजर आए। शहर में तीन दिनों के बाद तेज बारिश हुई है। इससे पहले तीन दिनों से बादल तो आ रहे थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। वहीं सोमवार शाम हुई बारिश के बाद तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिली है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में बारिश होने के आसार हैं।

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