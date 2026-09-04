वीडियो: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर सजे नाहन के मंदिर, दिन भर रही श्रद्धालुओं की आवाजाही

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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को लेकर शहर के मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। पर्व के चलते सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई, जबकि शाम होते-होते मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी विमल प्रकाश तिवारी ने बताया कि धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने अवतार लिया था। इसी आस्था के साथ जन्माष्टमी का पर्व पूरे शहर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में दिनभर पूजा-अर्चना और भजन-कीर्तन का दौर जारी रहा। मंदिरों में जन्माष्टमी को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।

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