सिरमौर: अंडर-19 खेलकूद में बेचड़ का बाग स्कूल ने जीती वॉलीबॉल ट्रॉफी, पनार बना ऑल राउंड बेस्ट

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सुरला शिक्षा खंड की तीन दिवसीय अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता त्रिलोकपुर स्कूल में सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। प्रतियोगिता के समापन समारोह में उद्यमी रितेश अग्रवाल और मोहित अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने विभिन्न स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और विजेता टीमों को सम्मानित किया। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल का खिताब बेचड़ का बाग स्कूल ने अपने नाम किया। वहीं कबड्डी में पनार स्कूल, खो-खो में जमटा स्कूल, बैडमिंटन में सैनवाला स्कूल और शतरंज में स्नेह पब्लिक स्कूल, कालाअंब विजेता रहे। तीन दिन तक चली प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। स्पर्धावार परिणाम इस प्रकार रहे— कबड्डी: पनार स्कूल खो-खो: जमटा स्कूल वॉलीबॉल: बेचड़ का बाग स्कूल बैडमिंटन: सैनवाला स्कूल शतरंज: स्नेह पब्लिक स्कूल, कालाअंब ऑल राउंड बेस्ट: पनार स्कूल विभिन्न मुकाबलों में खिलाड़ियों ने अपनी टीमों को जीत दिलाने के लिए पूरा दमखम दिखाया। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता टीमों और खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में पनार स्कूल ने ऑल राउंड बेस्ट का खिताब अपने नाम किया। स्कूल के खिलाड़ियों ने अलग-अलग खेल स्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन कर यह उपलब्धि हासिल की। समापन समारोह के दौरान प्रधानाचार्य प्रिया तोमर, प्रभात कुमार, राजीव कुमार, धनवीर सिंह, सतीश कुमार, प्रेमपाल, विवेक चौहान, प्रदीप कुमार, योगराज, वीर भगत, जीत सिंह, एसएमसी प्रधान पवन भारद्वाज और सोहनलाल सहित अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। प्रतियोगिता के सफल आयोजन के साथ त्रिलोकपुर स्कूल में आयोजित तीन दिवसीय अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ।

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