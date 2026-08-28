Sirmour News: सराहां में 3.86 करोड़ से बन रहा लोक निर्माण विभाग का डिवीजन कार्यालय
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:58 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:58 PM IST
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विकास की बात
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भवन का कार्य 90 फीसदी पूरा, अभी किराये के भवन में चल रहे मंडल व सहायक अभियंता कार्यालय
भवन बनने के बाद कर्मचारियों समेत लोगों को मिलेगा इसका लाभ
देवराज शर्मा
सराहां (सिरमौर)। सराहां में 3.86 करोड़ से तैयार किए जा रहे लोक निर्माण भवन के डिवीजन कार्यालय भवन का निर्माण कार्य लगभग 90 फीसदी पूरा हो गया है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग का कार्यालय किराये के भवन में चल रहा है। डिवीजन में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी को कमरे कम होने की समस्या से जूझना पड़ रहा है, वहीं मंडल व सहायक अभियंता कार्यालय अलग-अलग भवनों में चल रहे हैं।
लोक निर्माण का अपना डिवीजन बनने से जहां विभाग के अधिकारियों का कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। वहीं जो लोग डिवीजन व सब डिवीजन में अलग-अलग जगह पर काम करवाने जाते हैं उनके एक जगह पर ही सारे कार्य हो जाएंगे। गौरतलब हो कि लोक निर्माण विभाग सराहां के डिवीजन कार्यालय भवन बनाने की मांग लंबे समय से चल रही थी, जो कि अब शीघ्र पूरी हो जाएगी।
इस दोमंजिला मंडल कार्यालय भवन की पहली मंजिल में सहायक अभियंता कार्यालय, कनिष्ठ अभियंता, अधीक्षक, वरिष्ठ अधीक्षक, लिपिक, रिकॉर्ड रूम, स्टोर रूम समेत 8 कमरे बनाए गए हैं। दूसरी मंजिल में अधिशासी अभियंता कार्यालय, एचडीएम कार्यालय, ड्राइंग ब्रांच, लेखाकार कार्यालय, डाटा ऑपरेटर कार्यालय, सर्वयर कार्यालय समेत आठ कमरे बनाए गए हैं। इसके अलावा कैंटीन व शौचालय भी बनाए गए हैं।
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विभाग के अधिशासी अभियंता प्रमोद आर्य ने बताया कि सराहां में बन रहे लोक निर्माण कार्यालय भवन को 3.86 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। भवन का करीब 90 फीसदी कार्य हो चुका है। जो 10 फीसदी कार्य अभी होना है उसके बजट के लिए उच्चाधिकारियों को मूल्यांकन बनाकर भेज दिया गया है। विभाग की ओर से कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रख जा रहा है।
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भवन का कार्य 90 फीसदी पूरा, अभी किराये के भवन में चल रहे मंडल व सहायक अभियंता कार्यालय
भवन बनने के बाद कर्मचारियों समेत लोगों को मिलेगा इसका लाभ
देवराज शर्मा
सराहां (सिरमौर)। सराहां में 3.86 करोड़ से तैयार किए जा रहे लोक निर्माण भवन के डिवीजन कार्यालय भवन का निर्माण कार्य लगभग 90 फीसदी पूरा हो गया है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग का कार्यालय किराये के भवन में चल रहा है। डिवीजन में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी को कमरे कम होने की समस्या से जूझना पड़ रहा है, वहीं मंडल व सहायक अभियंता कार्यालय अलग-अलग भवनों में चल रहे हैं।
लोक निर्माण का अपना डिवीजन बनने से जहां विभाग के अधिकारियों का कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। वहीं जो लोग डिवीजन व सब डिवीजन में अलग-अलग जगह पर काम करवाने जाते हैं उनके एक जगह पर ही सारे कार्य हो जाएंगे। गौरतलब हो कि लोक निर्माण विभाग सराहां के डिवीजन कार्यालय भवन बनाने की मांग लंबे समय से चल रही थी, जो कि अब शीघ्र पूरी हो जाएगी।
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इस दोमंजिला मंडल कार्यालय भवन की पहली मंजिल में सहायक अभियंता कार्यालय, कनिष्ठ अभियंता, अधीक्षक, वरिष्ठ अधीक्षक, लिपिक, रिकॉर्ड रूम, स्टोर रूम समेत 8 कमरे बनाए गए हैं। दूसरी मंजिल में अधिशासी अभियंता कार्यालय, एचडीएम कार्यालय, ड्राइंग ब्रांच, लेखाकार कार्यालय, डाटा ऑपरेटर कार्यालय, सर्वयर कार्यालय समेत आठ कमरे बनाए गए हैं। इसके अलावा कैंटीन व शौचालय भी बनाए गए हैं।
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विभाग के अधिशासी अभियंता प्रमोद आर्य ने बताया कि सराहां में बन रहे लोक निर्माण कार्यालय भवन को 3.86 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। भवन का करीब 90 फीसदी कार्य हो चुका है। जो 10 फीसदी कार्य अभी होना है उसके बजट के लिए उच्चाधिकारियों को मूल्यांकन बनाकर भेज दिया गया है। विभाग की ओर से कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रख जा रहा है।