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सिरमौर: रेणुकाजी में महिला श्रद्धालुओं को सौगात, आठ लाख से संवर गया स्नान घाट; अब बेझिझक लगा सकेंगी आस्था की डुबकी
अंतरराष्ट्रीय रेणुकाजी मेले के दौरान इस बार महिला श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रेणुका विकास बोर्ड ने करीब आठ लाख रुपये की लागत से महिला स्नान घाट का जीर्णोद्धार कर इसे आधुनिक और आकर्षक रूप दिया है। इससे रेणुकाजी तीर्थ में स्नान करने आने वाली महिलाओं को पहले के मुकाबले बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। लंबे समय से महिला श्रद्धालुओं की ओर से स्नान घाट की स्थिति सुधारने की मांग की जा रही थी।
महिला स्नान घाट में पानी की गहराई महज तीन से चार फीट के बीच रखी जाएगी। इससे महिलाओं को रेणुका झील में स्नान के दौरान सुविधा मिलेगी। घाट को इस तरह तैयार किया गया है कि श्रद्धालु बेहतर व्यवस्था के बीच आस्था की डुबकी लगा सकें। पानी की गहराई सीमित रखने से स्नान के लिए आने वाली महिलाओं को पहले के मुकाबले अधिक सुविधा मिलने की उम्मीद है।
महिला स्नान घाट की सबसे खास सुविधा यहां लगाए गए अपारदर्शी फाइबर शीशे हैं। स्नान घाट और झील के बीच इन शीशों की व्यवस्था की गई है। इससे महिलाओं को स्नान के दौरान निजता मिलेगी और बाहर से कोई उन्हें देख नहीं सकेगा। लंबे समय से महिला श्रद्धालुओं की ओर से इस तरह की सुविधा की मांग की जा रही थी।
घाट पर छत की भी व्यवस्था की गई है। इससे गर्मी, सर्दी और बारिश के दौरान महिलाओं को स्नान करने में राहत मिलेगी। मौसम की मार के बीच भी श्रद्धालु बेहतर सुविधा के साथ स्नान कर सकेंगी। जीर्णोद्धार के बाद घाट को आधुनिक और आकर्षक रूप दिया गया है।
रेणुका विकास बोर्ड के सदस्य सचिव एवं एसडीएम नाहन राजीव संख्यान ने बताया कि रेणुकाजी तीर्थ में महिला स्नान घाट का जीर्णोद्धार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रेणुकाजी मेले से पहले पुरुष स्नान घाट की स्थिति में भी सुधार कर दिया जाएगा। इससे तीर्थ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को स्नान के दौरान बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
महिला स्नान घाट के जीर्णोद्धार से रेणुकाजी आने वाली महिला श्रद्धालुओं को इस बार सुविधाजनक स्नान की सुविधा मिलने की उम्मीद है।
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