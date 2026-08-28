{"_id":"6a916d34df527a0f310fe2fa","slug":"video-nahan-raksha-bandhan-kite-flying-rain-sirmaur-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: नाहन में रक्षाबंधन की पतंगबाजी पर बारिश ने फेरा पानी, छतों से मायूस होकर उतरे लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रक्षाबंधन पर्व पर नाहन में पतंगबाजी को लेकर सुबह से बना उत्साह दोपहर बाद अचानक हुई तेज बारिश के कारण फीका पड़ गया। शहर में लोग परिवार और दोस्तों के साथ घरों की छतों पर जुटकर पतंग उड़ाने का आनंद ले रहे थे। इसी बीच अचानक बारिश शुरू होने से पतंगबाजी रोकनी पड़ी और लोग मायूस होकर घरों के अंदर चले गए। रक्षाबंधन पर नाहन की छतों पर सुबह से ही पतंगबाजी का माहौल बना हुआ था। कई स्थानों पर लोग समूह में पतंग उड़ा रहे थे। त्योहार के उत्साह को यादगार बनाने के लिए कुछ लोगों ने लाउडस्पीकर भी लगाए हुए थे। आसमान में रंग-बिरंगी पतंगों के बीच छतों पर त्योहार की रौनक देखते ही बन रही थी। दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण छतों पर चल रही पतंगबाजी बंद हो गई। लोगों ने अपनी पतंगें और चरखियां समेटीं और घरों के अंदर चले गए। जिन लोगों ने रक्षाबंधन पर पतंगबाजी के लिए खास तैयारी की थी, उन्हें मौसम के बदलने से निराशा हुई। हालांकि लोगों को उम्मीद है कि बारिश जल्द थमेगी और वे दोबारा छतों पर पहुंचकर पतंगबाजी का आनंद ले सकेंगे। नाहन में रक्षाबंधन के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा पुरानी है। शहर में रियासतकाल से रक्षाबंधन पर पतंगबाजी का रिवाज चला आ रहा है। डिजिटल युग और मोबाइल के बढ़ते चलन के बावजूद शहरवासी इस परंपरा को आज भी बनाए हुए हैं। रक्षाबंधन के दिन नाहन की छतों पर पतंग उड़ाने का नजारा इसी परंपरा की झलक देता है। इस बार भी लोगों ने उत्साह के साथ पतंगबाजी शुरू की, लेकिन दोपहर बाद हुई बारिश ने कुछ समय के लिए इस रंगीन माहौल को जरूर रोक दिया। बारिश थमने का इंतजार पतंगबाजी के शौकीनों को अब बारिश रुकने का इंतजार है। अगर मौसम साफ होता है तो लोग एक बार फिर अपनी पतंगें लेकर छतों पर पहुंच सकते हैं। फिलहाल अचानक हुई बारिश ने रक्षाबंधन के इस पारंपरिक उत्सव की रफ्तार थाम दी है।

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