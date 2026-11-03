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नाहन: बच्चों की पढ़ाई की नींव मजबूत करने को 64 शिक्षक सीख रहे नए तरीके
प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की पढ़ने-लिखने और गणित की बुनियादी समझ को मजबूत करने के लिए डाइट नाहन में निपुण भारत मिशन के तहत पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला चल रही है। कार्यशाला के तीसरे दिन भी जिले के 16 ब्लॉकों से पहुंचे 64 शिक्षक प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ये शिक्षक ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक स्कूलों के अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप (डीआरजी) के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। कार्यशाला में शिक्षकों को बच्चों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान विकसित करने के प्रभावी शिक्षण तरीकों की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही निपुण उत्सव के आयोजन और इसे बेहतर ढंग से मनाने के तौर-तरीके भी सिखाए जा रहे हैं। जिला समन्वयक राजकुमार शर्मा भी कार्यशाला में मौजूद रहे। उन्होंने प्रशिक्षण के उद्देश्यों और मिशन को स्कूलों में प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
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