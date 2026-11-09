Sirmour News: दिवाली पर आतिशबाजी से सिरमौर में 25 से अधिक लोग झुलसे

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-नाहन और पांवटा के अस्पतालों में विशेष बर्न वार्ड में किया उपचार, सभी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टीसंवाद न्यूज एजेंसीनाहन/पांवटा साहिब (सिरमौर)। दिवाली के पर्व पर आतिशबाजी के दौरान सिरमौर जिले में 25 से अधिक लोग झुलस गए। पटाखे जलाते समय हुई लापरवाही के चलते अलग-अलग स्थानों पर ये हादसे हुए। झुलसने वालों में बच्चों की संख्या भी काफी अधिक रही। सभी घायलों को नाहन मेडिकल कॉलेज और पांवटा साहिब अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया गया। राहत की बात यह रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया।दिवाली के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पतालों में विशेष बर्न आपातकालीन वार्ड तैयार किए गए थे। यहां चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की तैनाती की गई थी, ताकि आतिशबाजी के दौरान जलने की घटनाओं में घायलों को तुरंत उपचार मिल सके। अधिकतर लोगों के हाथ, पैर, चेहरे और टांगों पर पटाखों की चिंगारी और आग से जलने की चोटें आईं।इनसेटपांवटा अस्पताल में 15 से अधिक लोग पहुंचे उपचार के लिएपांवटा साहिब और आसपास के क्षेत्रों में आतिशबाजी के दौरान झुलसने के 15 से अधिक मामले सामने आए। रविवार देर रात तक घायलों के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। आपातकालीन व्यवस्था के तहत वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. कमाल पाशा, स्टाफ नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी।अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचने वालों में तारुवाला से पंकज (30), भूपपुर से नानकी (10), रामपुरघाट से विकेश (19) और केशव (3), देवीनगर से विनोद (50), प्रियंका (10) और प्रीतम सिंह (42) शामिल रहे। इसके अलावा बद्रीपुर से प्रिया (3), अनुष्का (13) और अर्जुन सैनी (20), चुंगी नंबर छह से अर्श (15) तथा वार्ड-13 से यश (6) को भी उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। इनमें अधिकतर के हाथ, पैर और चेहरे पर जलने की चोटें आई थीं। वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. कमाल पाशा ने बताया कि सभी घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद घर भेज दिया गया।इनसेटमेडिकल कॉलेज नाहन में 10 लोग झुलसे, बच्चों की संख्या अधिकउधर, मेडिकल कॉलेज नाहन में भी आतिशबाजी के दौरान झुलसने के करीब 10 मामले सामने आए। घायलों के उपचार के लिए इमरजेंसी कक्ष के अलावा आर्थो वार्ड में भी व्यवस्था की गई थी। यहां पहुंचे घायलों में अधिकतर बच्चे शामिल थे। चिकित्सकों ने सभी का उपचार किया और प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. संगीत ढिल्लों ने बताया कि दिवाली के दौरान आतिशबाजी से झुलसने के करीब 10 मरीज उपचार के लिए पहुंचे। सभी को प्राथमिक उपचार देने के बाद घर भेज दिया गया।