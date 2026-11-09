Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   transfarmer stolen

Sirmour News: धौलाकुआं में बिजली बोर्ड की केबल चोरी, 250 केवीए ट्रांसफार्मर चुराने का भी प्रयास

Tue, 10 Nov 2026 12:36 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:36 AM IST
विज्ञापन
transfarmer stolen
धौलकुआं क्षेत्र में चोरी के बाद क्षतिग्रस्त ट्रांस्फार्मर। स्रोत ग्रामीण
-पॉलीटेक्निक कॉलेज के पास शातिरों ने काटी 20 मीटर एलटी केबल, बिजली बोर्ड ने मांजरा थाने में दी शिकायत
विज्ञापन



संवाद न्यूज एजेंसी
धौलाकुआं/नाहन (सिरमौर)। धौलाकुआं स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज के समीप अज्ञात शातिरों ने बिजली बोर्ड की संपत्ति को निशाना बनाते हुए 250 केवीए क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को चोरी करने का प्रयास किया। हालांकि, शातिर ट्रांसफार्मर चुराने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन मौके पर लगी करीब 20 मीटर लंबी एलटी केबल काटकर चोरी कर ले गए। बिजली बोर्ड ने इस संबंध में पुलिस थाना मांजरा में शिकायत दर्ज करवाई है।
बिजली बोर्ड की धौलाकुआं इलेक्ट्रिकल सब-डिवीजन के सहायक अभियंता की ओर से थाना प्रभारी मांजरा को भेजी गई शिकायत के अनुसार घटना रविवार, 8 नवंबर की है। अज्ञात लोगों ने राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज धौलाकुआं के पास स्थापित 250 केवीए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (डीटीआर) के साथ छेड़छाड़ की। इस दौरान ट्रांसफार्मर चोरी करने का प्रयास किया गया। वहीं, शातिर वहां लगी करीब 20 मीटर एलटी केबल काटकर ले गए।
विज्ञापन

केबल चोरी होने और ट्रांसफार्मर के साथ छेड़छाड़ से बिजली बोर्ड को आर्थिक नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा संबंधित बिजली लाइन प्रभावित होने से आसपास के क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित होने का खतरा भी पैदा हो गया है। बोर्ड ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एसपी एनएस नेगी ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के अनुसार मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।----

धौलकुआं क्षेत्र में चोरी के बाद क्षतिग्रस्त ट्रांस्फार्मर। स्रोत ग्रामीण

धौलकुआं क्षेत्र में चोरी के बाद क्षतिग्रस्त ट्रांस्फार्मर। स्रोत ग्रामीण

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed