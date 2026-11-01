{"_id":"6ae705ec3db2bc7d560ca957","slug":"video-rampur-bushahr-gauravotsav-85-retired-teachers-honoured-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर में 85 सेवानिवृत्त शिक्षकों का गौरवोत्सव में सम्मान, मेधावी विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को भी नवाजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों तक सेवाएं देकर ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में ज्ञान की अलख जगाने वाले शिक्षकों के सम्मान में रामपुर में पहली बार गौरवोत्सव आयोजित किया गया। बुशहर शिक्षक संघ की ओर से रविवार को पीजी कॉलेज रामपुर के सभागार में आयोजित समारोह में रामपुर, सराहन और ननखड़ी शिक्षा खंडों के 85 सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों और शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम आनी लक्ष्मण सिंह कनेट ने की, जबकि डॉ. पदम शर्मा और डॉ. सोम प्रकाश विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समारोह का उद्देश्य गुरु वंदन, प्रतिभा अभिनंदन और संस्कृति संरक्षण रहा। समारोह में पहुंचने पर बुशहर शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. एसएस टैगोर ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इसके बाद एसडीएम लक्ष्मण सिंह कनेट ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के शुरुआती दौर में ननखड़ी से पहुंची महिला मंडल की महिलाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। महिला मंडल खड़ाहन की नाटी ने दर्शकों का मन मोह लिया और हिमाचल की लोक संस्कृति की झलक पेश की। बुशहर शिक्षक संघ ने रामपुर, सराहन और ननखड़ी के ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार में सेवानिवृत्त शिक्षकों के योगदान को याद किया। संघ के संगठन सचिव खेमचंद चौहान ने मंच संचालन किया। उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों की मेहनत और समर्पण के कारण आज ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी भी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। इसके बाद मुख्य अतिथि ने सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया। समारोह में पहुंचे वरिष्ठ शिक्षकों ने अपने सेवाकाल के अनुभव भी साझा किए। उन्होंने इस तरह का आयोजन करने के लिए बुशहर शिक्षक संघ का आभार जताया। शिक्षा के साथ खेल जगत में रामपुर का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भी समारोह में सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग, वुशु और ताइक्वांडो में उपलब्धियां हासिल करने वाले 10 खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि ने सम्मानित किया। इसके अलावा दसवीं और बारहवीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों, पंचायतों के टॉपर्स तथा नीट और जेईई की परीक्षा पास करने वाले सात युवाओं को भी पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। समारोह में कुल 85 सेवानिवृत्त शिक्षकों, राष्ट्रीय स्तर के 10 खिलाड़ियों और नीट-जेईई पास करने वाले सात युवाओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही दसवीं, बारहवीं और पंचायत स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि एसडीएम लक्ष्मण सिंह कनेट ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षकों के सम्मान में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना प्रशंसनीय है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व शिक्षकों के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए सम्मानित शिक्षकों, खिलाड़ियों और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं। बुशहर शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. एसएस टैगोर ने कहा कि संघ का गठन सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से किया गया है। संगठन शिक्षा, खेल, पर्यावरण और संस्कृति संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि गौरवोत्सव का आयोजन सेवानिवृत्त शिक्षकों की समाज के प्रति सेवाओं और योगदान को सम्मान देने के लिए किया गया।

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