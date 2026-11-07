Rampur Bushahar News: जानी पंचायत के युलो में रोपे जा रहे देवदार सहित एक हजार पौधे

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पौधों की देखरेख के लिए रखे जाएंगे पर्यावरण मित्रसंवाद न्यूज एजेंसीसांगला (किन्नौर)। पर्यावरण संरक्षण और वन संपदा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निचार विकास खंड की जानी पंचायत के युलो में विशेष पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है। सर्वांगीण कृषि समाधान संस्था, वन विभाग और स्थानीय ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से वन विभाग की सी-37 एक हेक्टेयर वन भूमि पर एक हजार पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है।पिछले तीन दिनों से चल रहे इस अभियान के तहत अब तक करीब 350 पौधे रोपे जा चुके हैं। अभियान में देवदार, चुल्ली और बैमी के पौधे लगाए जा रहे हैं। पौधरोपण में जानी पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ स्थानीय ग्रामीण, युवक मंडल और महिला मंडल भी बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं।अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के साथ पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी से मजबूत करना है। इसके अलावा चुल्ली और बैमी जैसी प्रजातियों के पौधों को लगाने से वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक खाद्य संसाधन विकसित करने और लोगों की नकदी फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।सर्वांगीण कृषि समाधान संस्था ने रोपे गए पौधों की सुरक्षा और नियमित देखरेख के लिए पर्यावरण मित्र नियुक्त करने का निर्णय लिया है, ताकि पौधों को सुरक्षित रखकर उनके बेहतर विकास को सुनिश्चित किया जा सके। यह पौधरोपण अभियान 11 नवंबर को संपन्न होगा। कार्यवाहक वन खंड अधिकारी छोल्तू राजेंद्र सिंह ने भी अभियान के तहत किए जा रहे पौधरोपण की जानकारी दी। जानी पंचायत प्रधान शशि कला नेगी ने विभाग और संस्था का आभार जताया।