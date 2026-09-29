{"_id":"6abbd7c735696cf7f40660a9","slug":"video-rampur-bright-sunshine-all-day-heavy-rain-in-the-evening-drains-overflowed-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर: पूरा दिन खिली धूप, रात को ओलावृष्टि झमाझम बारिश, उफान पर आए नाले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रामपुर बुशहर में दो दिन लगातार बारिश होने के बाद मंगलवार को दिन भर धूप खिली रही। लेकिन रात करीब आठ बजे अचानक मौसम बदला। एकदम से ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के दौरान सड़कों ने नाले का रूप ले लिया। शाम को हुई बारिश ने लोगों को एक बार फिर ठंडक का एहसास करा दिया। वहीं बारिश ने किसानों और बागवानों की भी चिंता बढ़ाई है। किसानों को काटे हुए चारे के खराब होने की चिंता सता रही है। वहीं बागवान भी इस बेमौसमी बारिश से चिंतित हैं। बता दें, रामपुर, किन्नौर और आसपास के क्षेत्रों में शनिवार से बारिश का दौर जारी है। मंगलवार को लोगों को बारिश की उम्मीद नहीं थी, लेकिन शाम को एकदम से हुई जोरदार ने सभी को हैरान कर दिया।

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