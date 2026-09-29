नाथपा झूला में चार घंटे बद रहा हाईवे

वहीं किन्नौर के नाथपा झूला स्लाइडिंग पॉइंट के पास मंगलवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग-पांच करीब चार घंटे बंद रहा। इस स्थान पर दलदल होने से एक ट्रक हाईवे पर फंस गया। ट्रक को निकालने में करीब दो घंटे लगे। इसके बाद दलदल होने के कारण दो घंटे और हाईवे बंद रहा है। दलदल का समाधान करने के बाद हाईवे से यातायात को बहाल किया गया। उधर, हाईवे के बंद रहने के दौरान यातायात को नाथपा प्रोजेक्ट मार्ग पर डायवर्ट किया गया था लेकिन उस पर भी एचआरटीसी की एक बस फंस गई। बस चंडीगढ़ से रिकांगपिओ जा रही थी बस। यात्रियों ने उतारकर बड़ी मुश्किल से बस को निकाला गया। जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 7 बजे एक ट्रक नाथपा झूला में भूस्खलन प्रभावित हाईवे पर दलदल में फंस गया। ट्रक सेब की पेटियों से भरा हुआ था। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद जेसीबी से ट्रक को निकाला गया।