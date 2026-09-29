हिमाचल माैसम: इस शहर में भारी बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, सड़कों पर जलभराव; कल से प्रदेश में खिलेगी धूप
बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद अब मौसम ने करवट बदल ली है। मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने के साथ दिनभर धूप खिली रही। इससे तापमान में सोमवार के मुकाबले पांच डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुई बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद अब मौसम ने करवट बदल ली है। मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने के साथ दिनभर धूप खिली रही। इससे तापमान में सोमवार के मुकाबले पांच डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं रामपुर बुशहर में दिन भर धूप खिली रही। लेकिन रात करीब आठ बजे अचानक मौसम बदला। एकदम से ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। भारी बारिश के दौरान सड़कों ने नाले का रूप ले लिया।
शाम को हुई बारिश ने लोगों को एक बार फिर ठंडक का एहसास करा दिया। वहीं बारिश ने किसानों और बागवानों की भी चिंता बढ़ाई है। किसानों को काटे हुए चारे के खराब होने की चिंता सता रही है। वहीं बागवान भी इस बेमौसमी बारिश से चिंतित हैं। वहीं नोग वैली और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार रात करीब साढ़े सात से आठ बजे तक ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश हुई। नोग वैली के शांदल में बर्फ की तरह ओलावृष्टि की सफेद चादर बिछ गई। शाम को एकदम से हुई जोरदार ने सभी को हैरान कर दिया।
30 सितंबर से माैसम साफ रहने के आसार
माैसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 5 अक्तूबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 30 सितंबर से 5 अक्तूबर तक प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश या अन्य खराब मौसम की चेतावनी नहीं है। मैदानी, मध्य और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में इस दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर मौसम में बदलाव हो सकता है। सुबह और शाम के समय पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड बरकरार है।
तापमान में बदलाव आने के आसार
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद अगले दो से तीन दिनों तक रात के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने का अनुमान है। वहीं अधिकतम तापमान में अगले तीन से चार दिनों तक विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।
नाथपा झूला में चार घंटे बद रहा हाईवे
वहीं किन्नौर के नाथपा झूला स्लाइडिंग पॉइंट के पास मंगलवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग-पांच करीब चार घंटे बंद रहा। इस स्थान पर दलदल होने से एक ट्रक हाईवे पर फंस गया। ट्रक को निकालने में करीब दो घंटे लगे। इसके बाद दलदल होने के कारण दो घंटे और हाईवे बंद रहा है। दलदल का समाधान करने के बाद हाईवे से यातायात को बहाल किया गया। उधर, हाईवे के बंद रहने के दौरान यातायात को नाथपा प्रोजेक्ट मार्ग पर डायवर्ट किया गया था लेकिन उस पर भी एचआरटीसी की एक बस फंस गई। बस चंडीगढ़ से रिकांगपिओ जा रही थी बस। यात्रियों ने उतारकर बड़ी मुश्किल से बस को निकाला गया। जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 7 बजे एक ट्रक नाथपा झूला में भूस्खलन प्रभावित हाईवे पर दलदल में फंस गया। ट्रक सेब की पेटियों से भरा हुआ था। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद जेसीबी से ट्रक को निकाला गया।
क्षेत्र अधिकतम तापमान
भुंतर 31.4
सुंदरनगर 31.3
ऊना 31.0
बिलासपुर 31.0
मंडी 29.9
कांगड़ा 29.2
चंबा 28.3
सोलन 27.5
नाहन 27.0
धर्मशाला 27.0
मनाली 24.5
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