{"_id":"6adc689b3a752351b30a1915","slug":"video-narkanda-vice-chairman-of-the-forest-corporation-gives-rs10000-each-to-two-womens-groups-in-od-ghadevati-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"नारकंडा: वन निगम उपाध्यक्ष ने ओडी-घडेवती में दो महिला मंडलों को दिए 10-10 हजार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विकासखंड नारकंडा के अंतर्गत ओडी-घडेवती क्षेत्र के दौरे के दौरान वन निगम के उपाध्यक्ष एवं कैबिनेट रैंक के पदाधिकारी ने बगथड़ और घडेवती महिला मंडलों को 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की। इस पहल का उद्देश्य महिला मंडलों को प्रोत्साहित करने के साथ उनकी सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इस दौरान दोनों महिला मंडलों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिससे उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों के संचालन में मदद मिलेगी। क्षेत्र में महिला मंडलों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। दौरे के दौरान वन निगम उपाध्यक्ष ने स्थानीय व्यापार मंडल के सदस्यों से भी मुलाकात की। इस दौरान व्यापारियों ने क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को उनके समक्ष रखा। उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके समाधान के लिए उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर स्थानीय पंचायत प्रधान प्रकाश ठाकुर भी मौजूद रहे। उन्होंने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं और विकास कार्यों से संबंधित मुद्दों को उठाते हुए इनके शीघ्र समाधान की मांग की।

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