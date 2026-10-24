रामपुर में अग्निकांड: ध्वालसा में रिहायशी मकान जला, लाखों के नुकसान का अनुमान, देखें वीडियो

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर बुशहर उपमंडल की लालसा पंचायत के ध्वालसा गांव में आग की घटना में देव राज भारद्वाज का रिहायशी मकान जलकर राख हो गया। घटना में लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार, मकान में आग लगने के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की। इसी बीच अग्निशमन विभाग को भी घटना की सूचना दी गई।

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