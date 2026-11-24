{"_id":"6b054c748ffece6ffd0b3c3b","slug":"video-kinnaur-jani-village-ambulance-road-construction-18-lakh-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"किन्नौर के जानी गांव में बनेगी 700 मीटर लंबी एंबुलेंस सड़क, 18 लाख रुपये होंगे खर्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिले के निचार ब्लॉक की ग्राम पंचायत जानी में जल्द ही एंबुलेंस सड़क का निर्माण किया जाएगा। जेएसडब्ल्यू कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत बनने वाली इस सड़क की लंबाई करीब 700 मीटर होगी। निर्माण कार्य पर लगभग 18 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। मंगलवार को ग्राम पंचायत जानी की प्रधान शशि कला और उपप्रधान जवाहर लाल ने सड़क का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर वार्ड सदस्य सहित गांव के कई ग्रामीण मौजूद रहे। सड़क बनने से गांव के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। खासकर आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाने में आसानी होगी। ग्रामीणों के लिए यह सड़क स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती है। सड़क निर्माण की पहल शुरू होने पर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की। इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों और गांववासियों ने निर्माण कार्य को ग्रामीणों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण बताया।

... और पढ़ें